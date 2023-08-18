بدعم من الحكومة الليبية..إطلاق مبادرة إنصاف لتعزيز دور المرأة

الوطن|متابعات

تستعد وزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود بدعم من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد لإطلاق مبادرة إنصاف يوم السبت القادم بالتعاون مع منظمه نوازي وبدعم من شارب والإتحاد الاوربي

وتسعى المبادرة لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار والاتجاه نحو ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، كما تسعى القائمات على هذا المشروع إلى تطوير العمل بوحدات دعم وتمكين المرأة بمؤسسات الدولة، وذلك لتمكين النساء من لعب دور فاعل في صوغ السياسات،عبر مَدّهن بأهم المعارف حول سيادة القانون ونماذج العدالة والإنصاف والتعرف على الهياكل الإدارية ورفع مستويات الوعي القانوني حولالفساد من خلال الدراسات والأبحاث.