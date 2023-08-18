المقري: الخمس تنتفض في وجه العميل “الدبيبة”

قال عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي، إن مدينة الخمس تنتفض تضرب موعدا مع التاريخ، حيث تنتفض في وجه سلطات العميل عبد الحميد الدبيبة وأعضاء حكومته”.

وأضاف أن حكومة الدبيبة في مواجهة انتفاضة الأحرار

بطرد القاعدة التركية العسكرية الإرهابية وتطهير ترابها من الوجود العسكري الاستعماري التركي”.

وتابع:” نناشد شبابها المقاتل العظيم أن يحتضن جبل الخمس، ومقبرة الشهداء بالمدينة، ملحمة جهاد الأبطال في طرد الاستعمار الإيطالي قبل أكثر من مائة سنة وقبلها جحافل الأتراك الذين سلموا حامية الخمس للطليان”.

وأكد أن معارك المرقب ومعارك شقران، وسيلين،

والعلوص، وسوق الخميس، الساحل، وكعام، والقصبات، وأولاد شكر، وأولاد نمي، ومارغنة الساحل، والمهادى، وفرجان الداون، وأولاد الشيخ، والفواتير،

وقصر أخيار، أبطال الشعافيين، هم من يخوضون معركة تحرير قاعدة الخمس البحرية ويطهرونها من نجاسة الأتراك”.