تحذير بحري للمصطافين في شرق ليبيا

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ناشد، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، المصطافين على الشاطئ الساحلي الشرقي لليبيا، بأخذ الحيطة والحذر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية: “يرجى من المصطافين على الساحل الشرقي أخد الحيطة والحذر خاصة الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي”.

وأضاف، الأجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق الشمال إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية ما بين (30-35) مئوية، وما بين (34-38) على مناطق الدواخل والجنوب الشرقي، بينما درجات الحرارة على الجنوب الغربي تتراوح ما بين (37-42) مئوية.

وتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف يومي السبت والأحد على مناطق الشمال الغربي.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد.