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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين في ليبيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم وخلال اليومين القادمين تبقى الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق الشمال ، و تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (30-35)مْ، ومابين(34–38)مْ على مناطق الدواخل والجنوب الشرقي بينما على الجنوب الغربي تتراوح مابين(37–42)مْ.

ومن المتوقع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد ، داعيين من المصطافين على الساحل الشرقي اخد الحيطة والحذر خاصة خاصة الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

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#حالة الطقس الارصاد الجوية

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الوطن الليبية

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