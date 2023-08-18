ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين في ليبيا

الوطن | ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم وخلال اليومين القادمين تبقى الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق الشمال ، و تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (30-35)مْ، ومابين(34–38)مْ على مناطق الدواخل والجنوب الشرقي بينما على الجنوب الغربي تتراوح مابين(37–42)مْ.

ومن المتوقع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد ، داعيين من المصطافين على الساحل الشرقي اخد الحيطة والحذر خاصة خاصة الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.