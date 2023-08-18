همومة: اشتباكات الردع واللواء 444 ليس لها تأثير على الانتخابات

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة، أن لجنة 6+6 من المقرر لها أن تعقد الأحد المقبل أول لقاء لها بعد اختيار رئاسة جديدة للمجلس.

وقال “همومة”، في تصريحات صحفية، إن الجلسة الرسمية للمجلس ستعقد أول سبتمبر وحتى الآن لم يوجه رئيس المجلس الجديد تكالة دعوة رسمية للجلسة.

وأضاف، أن أهم المحاور أو البنود التي من المتوقع مناقشتها؛ هي آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة، وقد يطلب بعض أعضاء المجلس مراجعة عمل المجلس طيلة المدة الماضية من حيث النجاحات والإخفاقات لتصحيح بعض الإجراءات السابقة.

وتابع، أن ما حدث من صدام في طرابلس بين اللواء 444 وقوة الردع، لن يكون له تأثير على مجريات الأحداث السياسية المتعلقة بالانتخابات.