السنوسي عن صمت علماء الشريعة تجاه اشتباكات طرابلس: هل هناك أهم وأخطر من سفك دماء الليبيين ؟

ليبيا – أبدى السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، استغرابه من صمت علماء الشريعة تجاه الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

إسماعيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”ليس هناك جهة دينية أوقاف أو افتاء مركز دراسات مثلا أو حتى شيخ مستقل تكلم عن الحرب وفهم المسلحين والمدنيين عن الحكم الشرعي بالخصوص”.

وأضاف:” إدانة الحرب والدعوة لوقفها جاءت من مؤسستين رسميتين وحزب (مجلس النواب و مجلس الدولة ،والحزب الديمقراطي برئاسة محمد صوان)”

وتساءل :”هل هناك أهم وأخطر من سفك دماء الليبيين المعصومة مدنيين كانوا أم مسلحين ؟”.

وانهى إسماعيل حديثه:” لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون فقد عظمت مصيبة الليبيين بسبب صمت علماء الشريعة وكذلك أغلب النخب السياسية المفترض في وقت وجب عليهم الجهر بأصواتهم وتبيين الصواب للناس وشجب واستنكار سفك الدماء”.