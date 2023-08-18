“همومة” الأحد المقبل أول اجتماع للجنة 6+6 بعد اختيار الرئاسة الجديدة

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قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة أن لجنة 6+6 ستجتمع الأحد المقبل في أول لقاء لها بعد اختيار رئاسة جديدة للمجلس،بالإضافة إلى أن الجلسة الرسمية للمجلس ستعقد أول سبتمبر وحتى الآن لم يوجه تكالة دعوة رسمية للجلسة.

وأشار إلى أن أهم المحاور أو البنود التي من المتوقع مناقشتها، هي آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة، مضيفاً أنه قد يطلببعض أعضاء المجلس مراجعة عمل المجلس طيلة المدة الماضية من حيث النجاحات والإخفاقات لتصحيح بعض الإجراءات السابقة.