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“همومة” الأحد المقبل أول اجتماع للجنة 6+6 بعد اختيار الرئاسة الجديدة

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | ليبيا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة أن لجنة 6+6 ستجتمع الأحد المقبل في أول لقاء لها بعد اختيار رئاسة جديدة للمجلس،بالإضافة إلى أن الجلسة الرسمية للمجلس ستعقد أول سبتمبر وحتى الآن لم يوجه تكالة دعوة رسمية للجلسة.

وأشار إلى أن أهم المحاور أو البنود التي من المتوقع مناقشتها، هي آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة، مضيفاً أنه قد يطلببعض أعضاء المجلس مراجعة عمل المجلس طيلة المدة الماضية من حيث النجاحات والإخفاقات لتصحيح بعض الإجراءات السابقة.

الوسوم

اللجنة 6+6 المستجدات الأمنية والسياسية ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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