الصغير: حرب محمود الصعلوك مع الردع مستمرة

علق وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير على منشور آمر لواء 444 قتال الذي برّأ فيه نفسه من الاشتباكات التي دارت بين مجموعته المسلحة وجهاز الردع، وأودت بحياة 50 مواطنا، وأصابت 150 مدنيا، إضافة إلى تدمير العديد من الممتلكات في العاصمة طرابلس.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الصعلوك يؤكد ما قاله الردع بأن هناك أمر قبض بحقه من وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري”، مضيفا: “الصعلوك متأكد بأنه زعيم عصابة وأن عصابته ستبحث عنه”.

وأضاف الصغير: “الصعلوك يؤكد بأن حربه مع الردع مستمرة، محمود الصعلوك تناسى انه حتى سنة 2020 هو أحد أفراد ميليشيا الردع”.