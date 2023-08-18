إطلاق مبادرة لتعزيز دور المرأة الليبية في مراكز صنع القرار

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تستعد وزيرة الدولة لشؤون المرأة، انتصار عبود، بدعم من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد، لإطلاق مبادرة “إنصاف”، يوم السبت، بالتعاون مع منظمة “نوازي” وبدعم من “شارب”، والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة، إن هذه المبادرة تسعى لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار والاتجاه نحو ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

وأضافت، أن القائمات على هذا المشروع يسعين إلى تطوير العمل بوحدات دعم وتمكين المرأة بمؤسسات الدولة، وذلك لتعزيز أدوار النساء بالمؤسسات الحكومية.

وقالت، كما أنهن يسعين إلى تمكينهن من لعب دور فاعل في صوغ السياسات، عبر مَدّهن بأهم المعارف حول سيادة القانون ونماذج العدالة والإنصاف والتعرف على الهياكل الإدارية ورفع مستويات الوعي القانوني حول الفساد من خلال الدراسات والأبحاث.