بالعون: مجلس الدولة يخضع لسيطرة القرار الخارجي

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن مع انتهاء أغسطس تنتهى المهلة الأمريكية للبرلمان إما بإصدار القوانين الانتخابية أو طرح الخطة “ب” للبعثة، مضيفاً أنه نتوقع أن تكون إحاطة باتيلي المقبلة نقطة تحول حاسمة في مستقبل الانتخابات.

وأضافت بالعون أنه لن يتغير شيء في ملف الانتخابات والمناصب السيادية سواء بوجود المشري أو غيره.

وتابعت أن مجلس الدولة يخضع لسيطرة القرار الخارجي، مضيفه أنه نتوقع أن يستمر تكالة في مناورات المشري السابقة القائمة على تكتيك دعم التوافق فى العلن وإفشاله في الخفاء ه نجزم بوضع إطار دستوري قبل نهاية العام تمهيدا لإجراء الانتخابات.