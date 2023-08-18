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بالعون: مجلس الدولة يخضع لسيطرة القرار الخارجي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن مع انتهاء أغسطس تنتهى المهلة الأمريكية للبرلمان إما بإصدار القوانين الانتخابية أو طرح الخطةبللبعثة، مضيفاً أنه نتوقع أن تكون إحاطة باتيلي المقبلة نقطة تحول حاسمة في مستقبل الانتخابات.

وأضافت بالعون أنه لن يتغير شيء في ملف الانتخابات والمناصب السيادية سواء بوجود المشري أو غيره.

وتابعت أن مجلس الدولة يخضع لسيطرة القرار الخارجي، مضيفه أنه نتوقع أن يستمر تكالة في مناورات المشري السابقة القائمة على تكتيك دعم التوافق فى العلن وإفشاله في الخفاء ه نجزم بوضع إطار دستوري قبل نهاية العام تمهيدا لإجراء الانتخابات.

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الوطن الليبية

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