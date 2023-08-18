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وصول دفعة طبية من بنغلاديش للعمل بالمناطق النائية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 وصلت الليلة الماضية الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة القادمة من دولة بنغلاديش للعمل بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية.

وقالت الصحة في حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بالفيسبوك، أن هذه العناصر الطبية خضعت لامتحانات من قبل لجنة مشكلة من وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، أوفدت لدولة بنغلاديش، بموجب القرار رقم (705) لسنة 2022.

وتأتي هذه الخطوة لإيجاد حلول لمشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية وفق ذات المصدر .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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