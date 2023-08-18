عقب ضبط حاويات أدوية موردة بمواصفات غير صحية.. الضلعة: منعنا توريد الأدوية إلا في حاويات مبردة

ليبيا – تمكن عناصر جمرك ميناء المنطقة الحرة من ضبط خمس حاويات حديدية بسعة 40 قدما موردة باعتمادات شخصية تحتوي على عدد كبير من الأدوية الموردة بمواصفات غير صحية من دولة مصر ودول أوروبية أخرى.

العقيد خالد الضلعة رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وفي تصريح لمنصة “صفر”، قال:” حسب آخر تعميم وارد إلينا شُدد على منع توريد الأدوية من بداية شهر مايو وحتى نهاية سبتمبر إلا في حاويات مبردة”.

ونوه إلى أن كافة الأدوية المضبوطة تعرضت لدرجات حرارة عالية جداً لفترات طويلة والخطر الأكبر أن جُلها أدوية رائجة الاستخدام من قبل المواطن.

الضلعة أكد أنه سيتم سحب العينات من الشحنة وعرضها على مركز الرقابة وفتح محضر تحقيق مع الوكالة الملاحية وتغريم الشركة الموردة ثم إتلافها مباشرة بشكل كامل.