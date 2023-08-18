محلل سياسي : اشتباكات طرابلس سياسية وصفقة مرتقبة لتغيير أو تعديل الحكومة

قال المحلل السياسي محمد الجارح أن اشتباكات طرابلس محاولة لفرض السيطرة والنفوذ لأن المرحلة القادمة ستشهد تغيرات بالمشهد السياسي وعقد صفقات بين أطراف فاعلة.

ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، آمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأشار الجارح الى أن هناك أحاديث عن صفقة مرتقبة، حيث يوجد مشروعين لتغيير أو تعديل الحكومة.

وأضاف الجارح أن الاشتباكات الأخيرة بين القوى المسلحة في طرابلس نوع من جس النبض لقوة الأطراف، ولها ما بعدها.

وتابع الجارح أن الاشتباكات وقعت في وضعية سياسية وأمنية ينتابها الكثير من الشكوك بين الأطراف المختلفة.

ولفت الجارح الى أن التطورات على الأرض أثبتت أن الردع امتلكت المجازفة باعتقال آمر اللواء 444 التابع مباشرة للدبيبة.

وقال الجارح أن الردع قاموا بعملية الاعتقال من مطار معيتيقة ومن طائرة الرئاسة وأمام الدبيبة الذي ذهب دون أن يتمكن من إطلاق سراحه.

وأشار الجارح ان الاشتباكات أثبت أن 444 لديهم القدرة على مواجهة الردع التي كانت تحتل في السابق مكانة اللاعب الأقوى والأكثر تنظيما في طرابلس.