البكوش: الاشتباكات بين “الردع والأربعات” قد تنتهي لكن البنزين والحطب موجودان على الأرض

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن الظروف الموضوعية لا تسمح في صياغة اتفاق حقيقي ينهي النزاع العسكري في ظل غياب دولة مستقرة وحكومة شرعية جاءت عبر انتخابات ومجلس تشريعي ذو ولاية جديدة وصحيحة لذلك ستتكرر هذه الإشكاليات لأن جميع الأدوات والمكونات لهكذا اشتباكات وحروب لا زالت موجودة على الأرض.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه المكونات تتكون من غياب قوة حكومية فاعلة وسلطة شرعية منتخبة يمكن أن تحمل المصداقية للأمام وتفرض كلمتها وتواجد تشكيلات مسلحة من مختلف القوى والتوجهات على الأرض.

وتابع: “أعتقد أنه ربما هذه الاشتباكات بين الفريقين الردع و444 قد تنتهي لكن البنزين والحطب موجودات على الأرض وممكن أن تشتعل بين الفريقين أو فرق أخرى إن لم نعالج جذور المشكلة وهي غياب حكومة شرعية منتخبة وليست حكومة انتقالية يؤسسها أطراف سياسية هم في الأصل سبب المشكلة في ليبيا. اعتقد من المهم أن ننظر للمشهد بأساسيات هذا المشهد وكيف تكون، المشهد في غرب ليبيا نفسه في شرق ليبيا”.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لفكرة جديدة وهي تأسيس الدولة وحان الوقت للذهاب لحل جذري وإنهاء هذه الحالة الانتقالية التي تشكل بيئة خصبة لمثل هذه الإشكاليات والذهاب لدستور وانتخابات ليصبح هناك حكومة شرعية وليست انتقالية تعطي فرصة للجميع دون القفز على الحكومات والمؤسسات واختطاف القرار السياسي بحسب قوله.

ونوّه إلى أنه عندما يتم معالجة الإشكالية لابد أن يكون هناك العديد من الخيارات على الطاولة، مشيراً إلى أن المنفي عندما يتحدث عن التشكيلات لا يوجد لديه أدوات على الطاولة ولا يوجد حل سحري للإشكالية وحتى الانتخابات ليست حل سحري وقد لا تحل المشكلة لكنها أفضل الخيارات المتوفرة الآن وفيها أمر من المعقولية التي تعطي الاطمئنان للجميع.