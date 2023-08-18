الحكومة الليبية المكلفة تطلق مبادرة “إنصاف” لتعزيز دور المرأة

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة عن استعداد وزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، لإطلاق مبادرة “إنصاف” يوم السبت القادم بدعم من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، وبالتعاون مع منظمه نوازي وبدعم من شارب والاتحاد الاوربي

وأوضحت الحكومة الليبية المكلفة في بيان اليوم الجمعة، أن المبادرة التي تسعى لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار والاتجاه نحو ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

وأضافت أن القائمات على هذا المشروع تسعى إلى تطوير العمل بوحدات دعم وتمكين المرأة بمؤسسات الدولة، وذلك لتعزيز أدوار النساء بالمؤسسات الحكومية وتمكينهن من لعب دور فاعل في صوغ السياسات، عبر مَدّهن بأهم المعارف حول سيادة القانون ونماذج العدالة والإنصاف والتعرف على الهياكل الإدارية ورفع مستويات الوعي القانوني حول الفساد من خلال الدراسات والأبحاث.

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