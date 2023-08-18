همومة: ما حدث في طرابلس بين “الأربعات والردع” لن يؤثر على مجريات الأحداث السياسية

ليبيا – قال عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة،إن لجنة إعداد قوانين الانتخابات (6+6) ستعقد الأحد المقبل، اجتماعا تقابليا، في أول لقاء لها بعد اختيار رئاسة جديدة للمجلس.

همومة وفي تصريحات لمنصة “فواصل”، أوضح أن الجلسة الرسمية للمجلس ستعقد أول سبتمبر، وحتى الآن لم يوجه رئيس المجلس الجديد محمد تكالة دعوة رسمية للجلسة.

وبين أن أهم المحاور أو البنود التي من المتوقع مناقشتها تتعلق بآخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة.

وأشار إلى أنه بعض أعضاء المجلس قد يطلبون مراجعة عمل المجلس طيلة المدة الماضية من حيث النجاحات والإخفاقات لتصحيح بعض الإجراءات التي اتخذت سابقا ولم تُؤت أكلها.

همومة رأى أن ما حدث من صدام في طرابلس بين اللواء 444 وقوة الردع، لن يكون له تأثير على مجريات الأحداث السياسية المتعلقة بالانتخابات.