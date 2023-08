حرق نسخة من المصحف أمام سفارة ليبيا بالدنمارك، والخارجية تستنكر بشدة

قال السفير الليبي لدى الدنمار سالم امديقش إن “مجموعة اليمين الدنماركية” أقدمت على حرق نسخة من المصحف الكريم أمام مقر السفارة في كوبنهاغن.

وأوضح امديقش في تصريح للأحرار، أن الشرطة الدنماركية أبلغتهم أمس أن شخصا سيأتي عند العاشرة والنصف صباحا اليوم وسيقوم بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة، مؤكدا أن هذا ما حدث بالفعل.

وأضاف السفير أن الشرطة قد أبلغتهم أيضا بأن هناك مجوعة أخرى ستأتي غدا وستقوم بتكرار الفعل أمام مقر السفارة.

وقال امديقش إن الخارجية الدنماركية اتصلت بالسفارة الليبية وقدمت اعتذارها عنما حدث أمام مقرها، وأنها عبرت عن رفضها للاعتداءات على الكتب الدينية، معتبرةً ذلك تصرفا شخصيا من مجموعة متطرفة، وفق ما نقله عنها السفير.

وردا على ذلك، دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية حادثة حرق نسخة من المصحف أمام مقر السفارة الليبية بالدنمارك.

وحملت الخارجية السلطات الدنماركية المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين والسماح باستفزاز الشعب الليبي وكافة المسلمين.

واعتبرت الوزارة أن الدنمارك تتجاهل جرائم الكراهية والتحريض التي يقوم بها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين.

وشددت الوزارة على أن تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعهم إلى إعادة النظرة في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين البلدين.

ويأتي هذا الفعل بعد سلسلة من قيام متطرفين بإحراق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات عربية وإسلامية في السويد والدنمارك، مثل العراقية والإيرانية، وذلك على مدار الشهرين السابقين.

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي + ليبيا الأحرار

