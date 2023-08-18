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رئيس البرلمان الليبي يطلع على سير عمل وخطط هيئة مكافحة الفساد

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجديد معتوق اجديد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن عقيلة صالح أطلع خلال اللقاء على سير العمل بالهيئة خلال الفترة الماضية والخطط والبرامج الموضوعة لتنظيم عملها وتطويره.

كما استعرض رئيس مجلس النواب المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأداء دورها المناط بها على أكمل وجه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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