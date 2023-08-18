تسيير 7 رحلات لنقل جرحى اشتباكات طرابلس إلى تونس

العنوان-طرابلس

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تجهيز إجراءات تسفير 23 جريحا للعلاج في تونس منذ بداية الاشتباكات في طرابلس، مشيرا إلى تسيير جهاز الإسعاف الطائرة سبع رحلات لنقل الجرحى.

وسبق أن صرح الجهاز بنقله 14 جريحا في حالة خطرة إلى تونس لتلقي العلاج، حسب بيان له أمس الخميس.

ووجه المركز الشكر إلى جميع عناصره الطبية لتلبيتهم النداء الوطني وتقديمهم أنفسهم في سبيل إنقاذ الأرواح.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلا و146 جريحا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.