كرموس: تكالة منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،أن إمكانية إحداث تغييرات في بنود القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 من عدمه تظل رهينة بموافقة أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والدولة.

كرموس وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،أكد أن أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء هذا الوضع والضبابية بمواقفهم حيال قضية الحكومة، لكنهم يقدرون أن مثل هذه القرارات المصيرية من الصعب اتخاذها خلال أيام قليلة.

ونوه إلى أنه لا يوجد أي مؤشرات تنبئ بموقف رئيس المجلس محمد تكالة حيال التوافق مع النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات في البلاد.

كرموس أكد أن الرئيس الجديد للمجلس محمد تكالة منفتح على التغيير بالسلطة التنفيذية، وإن كان من الموضوعية الإقرار بأن موقعه الراهن سيجعله معرضاً للعديد من الضغوطات داخل المجلس.