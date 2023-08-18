الأمين: يجب عدم استغلال اشتباكات طرابلس في إعادة تموضع الجماعات المسلحة

حذر المرشح الرئاسي فضيل الأمين حكومة الوحدة لمؤقتة من استغلال اشتباكات طرابلس الأخيرة في تحقيق مكاسب سياسية وإعادة تموضع المجموعات المسلحة.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: “بينما نرحب بوقف الصراع المسلح في منطقة طرابلس الكبرى، لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن تعبئة المجموعات المسلحة داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها”.

وأضاف: “بسبب الفشل المستمر في تنفيذ الحل الليبي من أجل ليبيا موحدة، لا يزال العنف وإمكانية تجدد الاشتباكات يلقي بظلاله على المنطقة”.

وشدد على ضرورة إرسال رسائل واضحة وجادة على وجه السرعة إلى جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية “المؤقتة”، حتى لا تستغل الاشتباكات الأخيرة من أجل إعادة تموضع الجماعات المسلحة الجديدة داخل المدينة أو إثارة التوترات لتحقيق مكاسب سياسية.

وحث جميع الأطراف على عدم اللجوء إلى أساليب الانتقام، واحترام الأسر المكلومة التي فقدت أحباءها في هذه الاشتباكات، مختتما: “حان الوقت الآن لإنهاء الانقسام الذي لا يزال يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء”.