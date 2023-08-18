معيوف: إنشاء منطقة حرة على الحدود بين ليبيا ومصر سيعود بالنفع الكبير على البلدين

ليبيا – قال عبد الجليل معيوف المستشار الاقتصادي والطاقي الليبي، إن المنطقة الحدودية السلوم- مساعد، هي منطقة جديرة بالاهتمام من جانب الدولتين المصرية والليبية.

المعيوف وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أكد أن إنشاء منطقة حرة على الحدود بين البلدين، يعود بالنفع الكبير على البلدين، ويفيد الأطراف كافة.

وتابع معيوف حديثه: “الأمر يحتاج إلى رؤية واقعية، باعتبار أن إقليم برقة يعد العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، كما هي محافظة مرسي مطروح بالنسبة للدولة الليبية، وهو ما يعزز فرص المنطقة اللوجستية على الحدود”.