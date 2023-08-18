برعاية أمريكا.. الحرس الرئاسي الليبي يختتم تدريباته بتونس على مكافحة الإرهاب

أكد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده ليبيا في جهودها لتعزيز الأمن داخل حدودها والدفاع ضد التهديدات التي تمس بالاستقرار الوطني والإقليمي.

جاء هذا خلال مشاركة المبعوث الأمريكي اليوم الجمعة، في حفل اختتام الدورة التدريبية الثالثة المختصة في مجال (مهارات الملاحظة السلوكية في مكافحة الإرهاب) لجهاز الحرس الرئاسي الليبي المقامة في دولة تونس بإشراف السفارة الأميركية وبرعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشاد ريتشارد نورلاند، بجهود المشاركين في الدورة التدريبية وأثنى على جهودهم لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا.

من جهة أخرى قال جهاز الحرس الرئاسي الليبي إن الدورة التدريبية ركزت الدورة على إكساب ضباط جهاز الحرس الرئاسي مهارات متقدمة في التدريب الفعال في مجال القيادة والتخطيط والتصرف في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن الدورة التدريبية جاءت ضمن تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال التدريب مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية لإعداد قيادات أمنية قادرة بجهاز الحرس الرئاسي والرفع من قدراتهم.

وذكر أن المبعوث الامريكي الخاص في ليبيا ريتشارد نورلاند قدم في الحفل الختامي الشهادات للمتدربين، وأشاد بدوره على إنجاح هذه الدورة والاستفادة من هذه البرامج التدريبي الذي يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين وهو ما سينعكس إيجاباً بكل تأكيد في مجالات عملهم.

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