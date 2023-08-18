الجارح: عدم قيام الانتخابات هو السيناريو الأقرب للواقع

الوطن|متابعات صرح الباحث السياسي محمد الجارح أن عدم إجراء الانتخابات في ليبيا هو الأقرب إلى الواقع وهو ما تريده إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وترى أنه من الأفضل الحفاظ على هذا الاستقرار المزيف والهش وعدم الذهاب باتجاه الانتخابات، وفي هذا الوضع يؤدي إلى العودة إلى مربع الحرب وزيادة حدة أزمة الشرعية

وأضاف أن هناك مشروع سياسي في ليبيا كان يقوده مجلسي النواب والدولة وقت ولاية المشري وهو مسار لجنة 6+6 الذي يتجه لتغيير الحكومة للإشراف على الانتخابات ولكن بسبب عملية التغيير التي حدثت في مجلس الدولة وانتخاب تكاله الموالي والمدعوم من الدبيبة هناك من يتحدث عن أن هذا المسار قد تم وأده.

وبين الجارح أن المسار الآخر يتحدث عن صفقة لتقاسم السلطة بين الدبيبة وحفتر وإعادة تشكيل الحكومة وإعطاء مناصب حيوية لحفتر، و هذه المعطيات تعطي احتمال بأن عدم قيام الانتخابات هو السيناريو الأقرب للواقع.