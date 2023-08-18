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لإستلام المخصصات المالية لأعضاء التدريس.. “السعيطي” يلتقي رؤساء فروع الاكاديمية الليبية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب “المهدي السعيطي”، بمكتبه في مدينة بنغازي، رؤساء فروع الاكاديمية الليبية بالمنطقة الشرقية.

جاء اللقاء، لإستلام المخصصات المالية الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس عن سنة 2022 وتوفير التجهيزات المكتبية وأجهزة الحاسوب ومختلف الوسائل التعليمية التي من شأنها أن تدعم وتعمق مفهوم العملية التعليمية .

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان “أسامة حماد” القاضية بدعم وتوفير نواقص الاكاديميات من اجل جودة مخرجات العملية التعليمية وتأصيل مفهوم التعليم الأكاديمي في البلاد ووضعها  في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وفق منشور الحكومة الليبية عبر موقع “فيسبوك”. .

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صحيفة الساعة 24

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