العنوان

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل على صيانة وتأهيل خط غرب طرابلس – وسط جنزور رقم ( 1 ) جهد 220 ك.ف.

وأضافت شركة الكهرباء أنه تم الانتهاء من تركيب الوصلة الأولى على مسار الخط على الوجه ( T ).

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن العمل جار على تركيب الوصلة الثانية على نفس المسار.

وأفادت الشركة أن أعمال الصيانة ستساهم في عملية تصريف نقل الطاقة بالشبكة الكهربائية بعد الإنتهاء من صيانة الكابل .

ولفتت الشركة العامة الكهرباء إلى أن هذا العمل يدار من قبل شركة نكسانس فرانس والإدارة العامة لمشروعات نقل الطاقة.

ولفتت الشركة إلى أن أعمال الصيانة تأتي تواصلاً للجهود المستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لحل كافة المختنقات التي تواجه الشبكة الكهربائية .