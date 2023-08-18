إطلاق سراح مدير شركة النقل البحري بعد أيام من اختطافه

أطلقت جهة أمنية بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة سراح المهندس خالد التواتي المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري دون معرفة دوافع عملية القبض التي كانت بشكل غير قانوني منذ 5 ايام .

وفي وقت سابق، قالت الشركة إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود 3 سيارات مدنية اعترضت التواتي عنوةً في عرض الطريق، الاحد الماضي، لدى مغادرته المقر الرئيسي للشركة، ، وجرى تهديده بقوة السلاح واقتياده إلى جهة غير معلومة .

وكان مجلس النواب الليبي، قد أدان جرائم الخطف التي تشهدها طرابلس، كما طالب باطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري خالد التواتي .

وقبل ايام أبلغ أقارب للتواتي، بأنه لم تعرف هوية الخاطفين، أو أسباب الخطف، ولا الجهة التي جرى اقتياد التواتي إليها.