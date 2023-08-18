القبض على شخص يتاجر بالممنوعات على شاطئ بحر الصابري

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة على شاطئ بحر الصابري .

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري عن أحد الأشخاص من ذوي السوابق وقيامه بنشاطه الغير مشروع في الاتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة حيث أفادت المعلومات انه يمارس نشاطه الغير مشروع على شاطئ بحر الصابري .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وتم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ر ع أ علي البوسيفي إلى مكان تواجد الشخص المطلوب .

وعند وصولهم تم مشاهدة الشخص المطلوب وضبطه وضُبط بحوزته اربع قطع من مادة الحشيش المخدرة ومجموعة أقراص من حبوب الهلوسة نوع ترمادول وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ص.خ من سكان منطقة الصابري وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية…