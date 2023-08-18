لحصر الأضرار الناتجة عن الاشتباكات.. الغاوي يتفقد المناطق المتضررة بطرابلس

قام وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة المؤقتة “ابوبكر الغاوي” بجولة تفقدية للمناطق المتضررة نتيجة الإشتباكات الدائرة اليومين الماضيين بالعاصمة طرابلس للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عنها .

ووفق منشور للوزارة عبر موقع “فيسبوك”، شددّ الغاوي خلال جولته على كافة الجهات ومنها مراكز الشرطة والبلديات وكافة المؤسسات المعنية أن تستكمل إجراءات الحصر والتعويض بشكل مستعجل وسريع

ورافقة في الجولة، عميد بلدية عين زارة ، وعميد بلدية سوق الجمعة ، رئيس إدارة المراكز بوزارة الداخلية ، لجنة حصر الأضرار المكلفة من قبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة “بدر الدين التومي”