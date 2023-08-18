الفيتوري: إزاحة حكومة الدبيبة أصبحت «واجباً»

قال فيصل الفيتوري، المحلل السياسي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن إزاحة حكومة الدبيبة أو اغتياله أصبح واجبا وليس سنة لأن تطورات المشهد الاخيرة عكست علينا بأنه رجل لديه خلل نفسي منهجي.

وأضاف الفيتوري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تارة يقوم الدبيبة بإذلال وزرائه في اجتماعاتهم ويصفهم بأقبح القول أمام عدسات التلفزيون وتارة أخرى يقوم بضرب أحد مرافقيه وأوقات كثيرة يكذب ليلا ونهارا”.

وتابع:” كل هذا يطابق تقارير ملفه الثقيل لدي الأمن الداخلي في التسعينيات، حيث كان عبدالحميد الدبيبة يهزقه الوزراء وأيضا بضربونه جماعة القلم ويطردونه”.

واستطرد:” لذلك نحن نعي جيدا لولا قوات الردع لأصبحت طرابلس خمارة وعاصمة الليل والدعارة وأيضا نعرف أن محمود حمزة ومختار الجحاوي قوات لديها صبغة رسمية ومصداقية أكثر وأكبر من الحداد والجويلي واغنيوة وباقي “معيز فبراير وسبتمبر”، على حد وصفه.

واختتم الفيتوري، منشوره قائلا:” أصبح الأمر واضح وجلي بأننا سننتقل من مرحلة إلى أخرى في مشورارنا الطويل جدا نحو الاستقرار”.