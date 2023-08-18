بعد اختطافه لـ 5 أيام بطرابلس.. إطلاق سراح مدير شركة النقل البحري

أطلق اليوم الجمعة سراح المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي، بعد خطفه على يد مسلحين لمدة 5 أيام.

وخطف التواتي، يوم الأحد الماضي أثناء مغادرته مقر شركة النقل البحري في طرابلس على يد مجموعة مسلحة مجهولة كانت تستقل 3 سيارات مدنية، الذين هددوه بالسلاح واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

وذكرت مصادر أن التواتي، كان محتجزاً لدى جهاز الأمن الداخلي، المقرب من جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده عبدالغني الككلي الشهير بـ “غنيوة”.

وكان الموظفين بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري نظموا وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات الأمنية بسرعة التحرك لإخلاء سبيل المدير التنفيذي خالد التواتي، وهددوا بتجميد نشاط الشركة حفاظاً على أرواحهم.

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