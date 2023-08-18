العامة للبحث الجنائي: مداهمة موقع لتعدين العملات الرقمية (بيتكوين) فوق سطح مبنى ببنغازي

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أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن تعاونًا بين جهاز البحث الجنائي واللواء طارق بن زياد يفضي لكشف ومداهمة موقع لتعدين العملات الرقمية (بيتكوين) فوق سطح مبنى ببنغازي.

وأوضحت الإدارة أن ذلك جاء بعد مداهمة قوات اللواء طارق بن زياد المعزز رفقة قوات مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي لموقع نشاط غير قانوني على سطح مبنى سكني في منطقة سيدي يونس بمدينة بنغازي.

وأضافت الإدارة أنه عثر أثناء المداهمة المشتركة في ذلك الموقع على أجهزة عالية الطاقة ومعدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية (بيتكوين) وكذلك المبردات الخاصة بها والتي تعمل بجهد كهربائي عالي جداً “التيرة”.

وأفادت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه تم ضبط كامل المعدات المستخدمة لكون ذلك النشاط محظور في ليبيا وفق القانون الليبي والتشريعات النافذة لما يشكله من ضرر جسيم باقتصاد البلاد والمصلحة العامة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط مسؤول الموقع ومشغل تلك المنظومات والذي وخلال الاستدلال معه أفاد بأنه يقوم بعملية التعدين منذ ثلاثة أعوام وقام باستئجار سطح المبنى بإيهام مالكه بأنه سيتم استغلال السطح في عمليات توزيع الإنترنت وتركيب أبراج الطاقة.

وذكرت أنه بعد تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة تم إحالتها مع المقبوض عليه إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.