وزير التعليم التقني الليبي: بدء تنفيذ قانون مجلس النواب لتنظيم التعليم التقني والفني

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عقد وزير التعليم التقني والفني د.فرج سالم، اجتماعاً موسعاً في مدينة البيضاء مع مؤسسات التعليم التقني والفني الخاص بحضور عددمن الإدارات المختصة، ويعد ذلك الاجتماع الأول من نوعه للمؤسسات الخاصة منذ سنوات.

وأكد أن رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حماد أصدر تعليماته وتوجيهاته بتطوير خطة عمل الوزارة، وذلك بعد صدور القانون رقم (21) لسنة2023 من مجلس النواب والذي يضع اللوائح والإجراءات المنظمة للتعليم التقني والفني والمهني والذي ستنطلق لجانه خلال هذه الأياملإعداد اللائحة التنفيذية.

وتقدم بالشكر لمدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمدينة البيضاء مصطفى الزايدي والعاملين بالمكتب على جهودهم المبذولة وحسن تسييرهمللعملية التعليمية والتدريبية.