ضبط متهم بالإتجار في المواد المخدرة على شاطئ بحر الصابري

تمكن مركز شرطة الصابري من ضبط شخص بتهمة الترويج للمواد المخدرة على شاطئ بحر الصابري في مدينة بنغازي.

وتعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري تفيد بقيام أحد الأشخاص من ذوي السوابق بالإتجار بمادة «الحشيش» المخدرة وحبوب الهلوسة على شاطئ بحر الصابري..

وبعد البحث والتحري ألقى أعضاء التحريات القبض على المتهم وبحوزته أربع قطع من مادة «الحشيش» المخدرة ومجموعة أقراص من حبوب الهلوسة نوع «ترامادول».

وأثناء التحقيقات تبين أن المتهم يدعى «م.ص.خ» وهو من سكان منطقة الصابري، واعترف بما نُسب إليه، وجرت إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفق بيان صادر اليوم الجمعة، عن مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.