عبد الجليل: مرتب الطبيب غير كاف.. ومشكلتهم لم تحل بواسطة جدول المرتبات الموحد

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “عثمان عبد الجليل”، إن ليبيا تضم ما يكفي من الأطباء لكنهم بحاجة إلى دعم وتدريب.

وأشار “عبد الجليل” في لقاء متلفز، تابعته ورصدته صحيفة الساعة24، أن العمل في المهن الطبيبة متطور، ولا بد من متابعة التطور العالمي باستمرار.

كما لفت إلى أن الأطباء في ليبيا يعملون في ظروف قاسية دون إمكانيات.

وأفاد وزير صحة الحكومة الليبية، بأن مرتب الطبيب غير كاف وغير مناسب، وأن مشكلتهم لم تحل بواسطة جدول المرتبات الموحد.

وأوضح “عبد الجليل” أن كل المجهودات في تطوير قطاع الصحة لن تؤتي أكلها ما لم تُفعَّل الإدارة الصحيحة والتحول الرقمي في القطاع حتى لا تُهدر الطاقات والموارد.