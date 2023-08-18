“الفلاح”: التعديل الدستوري الـ13 من أهم القضايا الخلافية

وبينت أن إرسال مجلس النواب ملاحظاته على بعض بنود القوانين الانتخابية يعد مخالفة لما تم النص عليه بالتعديل الدستوري الـ13، مشيرةً إلى أن موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة لم يُحددا بعد ولا أحد يعلم إذا كان سيتم التطرق خلالها للقضايا الخلافية التي أحدثت انقسامًا بين الأعضاء.