“الفلاح”: التعديل الدستوري الـ13 من أهم القضايا الخلافية

الوطن|متابعات
قالت عضو مجلس الدولة ماجدة الفلاح، إن تعديلات النواب على القوانين الانتخابية ستكون أحد البنود التي ستتم مناقشتها بالجلسة القادمة.
وبينت أن إرسال مجلس النواب ملاحظاته على بعض بنود القوانين الانتخابية يعد مخالفة لما تم النص عليه بالتعديل الدستوري الـ13، مشيرةً إلى أن موعد وجدول أعمال الجلسة القادمة لم يُحددا بعد ولا أحد يعلم إذا كان سيتم التطرق خلالها للقضايا الخلافية التي أحدثت انقسامًا بين الأعضاء.
وتابعت بأن التعديل الدستوري الـ13 في مقدمة القضايا الخلافية بوجود كتلة قوامها 55 عضوا رافضة له وأخرى مكونة من 52 عضوًا مؤيدة له.
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