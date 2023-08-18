ليبيا الان

سالم: الشروع في تنفيذ قانون تنظيم التعليم التقني والفني الخاص

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان “فرج خليل سالم” اجتماعا موسعا في مدينة البيضاء مع مؤسسات التعليم التقني والفني الخاص بحضور عدد من الإدارات المختصة بالتعليم التقني والفني، وذلك في اجتماع يعد الأول من نوعه للمؤسسات الخاصة منذ سنوات..

ووفق منشور للحكومة عبر موقع “فيسبوك”، أكد “سالم” أن رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” أصدر تعليماته وتوجيهاته بتطوير خطة عمل الوزارة وذلك بعد صدور القانون رقم (21) لسنة 2023 من مجلس النواب والذي يضع اللوائح والإجراءات المنظمة للتعليم التقني والفني والمهني والذي ستنطلق لجانه خلال هذه الأيام لإعداد اللائحة التنفيذية

 كما استمع الوزير إلى العديد من الملاحظات التي سيتم معالجتها بالتنسيق مع الإدارات المختصة

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سالم فرج خليل سالم

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صحيفة الساعة 24

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