بلقاسم: لا يحق لمليشيا الردع أو أي سلطة قضائية أو أمنية اعتقال ضابط عسكري

الوطن|متابعات

قال المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، إن الأزمة تتجاوز قائد اللواء 444 وجهاز الردع وهناك هشاشة في هيكلية منظومة القطاع الأمني في داخل غرب ليبيا على الأقل، مبيناً أنه عندما تم دمج المقاتلين بعد الحرب شكلت الكثير من الأجهزة الأمنية المتداخلة بالصلاحيات والمتصارعة فيما بينها، وهذا الصراع رقم 6 منذ عامين في ظل المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية.

وأشار إلى أن أساس هذه الإشكالية لم تعالج حتى الآن وهناك عسكرة للأزمة السياسية وتوظيف اجتماعي سيء في هذه المرحلة.

وقال حول أسباب اعتقال قائد اللواء 444، إن المشكلة أكبر بكثير من هذه الحادثة وهناك أحداث مشابهة وقعت بنفس المنطقة التي وقع فيها الصراع وليس لديها علاقة بنفوذ هذه الجماعات المسلحة والحادثة التي حدثا للعقيد حمزة أثناء توجهه للحفل العسكري، مبينًا أن تلك الحادثة استفزت الكثيرين لأنه لا يحق لجهاز الردع او أي سلطة قضائية او أمنية اعتقال ضابط عسكري إلا من خلال الشرطة العسكرية فقط.