وصول الدفعة الثانية من العناصر الطبية الوافدة من دولة بنغلاديش

وصلت ليلة البارحة، الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة من دولة بنغلاديش، لسد العجز الحاصل في المرافق الصحية الواقعة بالمناطق النائية.

وأوضحت وزارة الصحة عبر مكتبها الإعلامي بأن استجلاب العناصر جرى بعد خضوعها لامتحانات من قبل لجنة مشكلة من وزير الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة “رمضان أبوجناح” أوفدت لدولة بنغلاديش، بموجب القرار رقم (705) لسنة 2022

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة ” رمضان أبوجناح” لإيجاد حلول لمشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية..