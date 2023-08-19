وصول الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة من بنغلادش

الوطن|متابعات

وصلت مساء أمس الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة القادمة من دولة بنغلادش، بهدف سد العجز الحاصل في المرافق الصحية الواقعة في المناطق النائية.

وتم استقطاب هذه العناصر بعد خضوعها لاختبارات من قبل لجنة خاصة تم تشكيلها بناءً على القرار رقم (705) لعام 2022، برئاسة وزير الصحة بالحكومة المنتهية رمضان أبو جناح.

وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا تأكيدًا على ضرورة إيجاد حلاً لمشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية.