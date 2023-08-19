أمطار متفرقة وارتفاع للحرارة وتحذير هام.. نشرة جوية لطقس هذا الأسبوع

توقع خبراء الارصاد الجوية، في تقرير عن حالة الطقس لهذا الاسبوع، أن تكون الأجواء معتدلة صيفية مع رطوبة خصوصا المناطق القريبة من البحر.

وبحسب التقرير، تسجل الحرارة أرتفاع طفيف السبت والأحد ولا يرتقي لموجة حر علي شمال غرب ليبيا.

فيما يشهد طقس باقي المناطق، الأجواء ستكون كما هي عليه لا تغير يذكر إلا ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

حالة البحر وتحذير هام

الشمال الغربي يكون ملائم للسباحة والاصطياف.

الشمال الشرقي يكون غيـر ملائم للسباحة مع اخد الحطية والحذر.

ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح 2829درجة مئوية.

طقس بقية الاسبوع

من نهار الاثنين القادم بإذن الله تعالى يتغير الطقس وتتراجع الحرارة عن نهار السبت والأحد مع ظهور تكونات ركامية محلية قد تصاحبها هطول أمطار متفرقة مرافقة للخلايا الرعدية على مناطق غرب ليبيا الدواخل والمرتفعات الجبلية.

وقد تشمل بعض مناطق الساحل الغربي وتستمر التكونات الركامية حتى مساء الخميس وبشكل متفرقة. والله اعلم.