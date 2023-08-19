وزير التعليم الليبي يأذن بصرف المخصصات المالية للكليات التقنية والمعاهد العليا

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وزير التعليم التقني والفني د. فرج خليل يأذن بالبدء في صرف المخصصات المالية للنفقات التسييرية من ميزانية الباب الثاني للكلياتالتقنية والمعاهد العليا.

وجاء ذلك التوجيه تنفيذًا للخطة المعدة من قبل وزارة التعليم التقني والفني بالحكومة الليبية لتطوير أداء المعاهد والكليات التقنية وتوفير احتياجاتها، وبناءً على تعليمات رئيس الحكومة الليبية الدكتور اسامة حماد بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية والفنية للكليات والمعاهد العليا من أجل مخرجات أفضل لسوق العمل في البلاد ولمواكبة التطور العلمي.