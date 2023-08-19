وزير الإسكان والتعمير يزور المناطق المتضررة بالعاصمة طرابلس

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قام وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي بجولة تفقدية للمناطق المتضررة نتيجة الاشتباكات الدائرة اليومين الماضيين بالعاصمة طرابلس.

وتهدف زيارة الغاوي رفقة عميد بلدية عين زارة ، عميد بلدية سوق الجمعة ، رئيس إدارة المراكز بوزارة الداخلية ، لجنة حصر الأضرار المكلفة من قبل وزير الحكم المحلي، للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عنها.

وأكد الوزير خلال جولته أنه وفقاً لتوجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لكافة الجهات ومنها مراكز الشرطة والبلديات وكافة المؤسسات المعنية أن تستكمل إجراءات الحصر والتعويض بشكل مستعجل وسريع.