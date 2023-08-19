البكوش: الظروف الموضوعية لا تسمح في صياغة اتفاق حقيقي ينهي النزاع بين الميليشيات

الوطن| رصد

قال المستشار الأسبق في مجلس الدولة صلاح البكوش، إن الظروف الموضوعية لا تسمح في صياغة اتفاق حقيقي ينهي النزاع بين الميليشيات في ظل غياب دولة مستقرة وحكومة شرعية، مضيفاً أنه يجب أن تأتي هذه الحكومة عبر انتخابات ومجلس تشريعي ذو ولاية جديدة وصحيحة، لذلك ستتكرر هذه الإشكاليات لأن جميع الأدوات والمكونات لهكذا اشتباكات والحروب لا زالت موجودة على الأرض.

وأضاف البكوش إن هذه المكونات تتكون من غياب قوة حكومية فاعلة وسلطة شرعية منتخبة يمكن أن تحمل المصداقية للأمام وتفرض كلمتها وتواجد تشكيلات مسلحة من مختلف القوى والتوجهات على الأرض.

وتابع المستشار السابق في مجلس الدولة أن الاشتباكات بين ميليشيات الردع و444 قد تنتهي، لكن البنزين والحطب موجودات على الأرض وممكن أن تشتعل بين أي ميليشيات أخرى إن لم نعالج جذور المشكلة وهي غياب حكومة شرعية منتخبة وليست حكومة انتقالية يؤسسها أطراف سياسية هم في الأصل سبب المشكلة في ليبيا.