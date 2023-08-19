السعيطي يلتقي رؤساء فروع الأكاديمية الليبية لاستلام المخصصات المالية لأعضاء هيئة التدريس

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التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهدي السعيطي، برؤساء فروع الاكاديمية الليبية بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لاستلام المخصصات المالية الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس عن سنة 2022 وتوفير التجهيزات المكتبية وأجهزة الحاسوب ومختلف الوسائل التعليمية التي من شأنها أن تدعم وتعمق مفهوم العملية التعليمية .

وجاء هذا اللقاء تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء د.أسامة حماد القاضية بدعم وتوفير نواقص الاكاديميات من أجل جودة مخرجات العملية التعليمية وتأصيل مفهوم التعليم الأكاديمي في البلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.