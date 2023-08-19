الشيباني: بلادنا تقودها مخابرات أجنبية والأمر يتطلب انتفاضة شعبية

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن البلاد تقودها مخابرات أجنبية والأمر يتطلب انتفاضة شعبية.

وقال الشيباني، في منشور عبر «فيسبوك»: “أتذكر أننا كنا نسخر من الدول العربية التي كانت على أراضيها قواعد أجنبية وخاصة دول الخليج التي نعتها معمر القذافي بأقدح الأوصاف؛ أقلها الخيانة والعمالة والعار”.

وأضاف “اليوم ترزح على أرضنا حوالي ثمانية عشر قاعدة لدول أجنبية ومرتزقة وجماعات بدون هوية، نترك كل ذلك ونقاتل بعضنا البعض وندمر مقدراتنا، ألا يدل ذلك على أن بلادنا تقودها مخابرات دول أجنية مستفيدة تحرك خيوط العرائس على خشبة المسرح والأمر يتطلب انتفاضة شعبية واسعة. عاشت ليبيا”.