ليبيا تستقبل فريقين طبيين من مصر وأسبانيا لعلاج جرحى اشتباكات طرابلس

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، عن استقبال فريقين طبيين أحدهما مصري والآخر إسباني، للمساهمة في علاج جرحى الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس، على أن يصلا اليوم السبت.

وقال المركز، في بيان له، إن الفريق الطبي المصري يتكون من أطباء استشاريين في تخصصات جراحة العظام وجراحة إصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري.

وأضاف مركز طب الطوارئ، أن الفريق الطبي الإسباني يتكون من أطباء استشاريين في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة التجميل والترميم.

وأشار المركز إلى أن وصول الفريقين الطبيبين، يأتي على وقع الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل أيام، ما تسبب في عدة إصابات.