أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خلال اليومين القادمين

الوطن|متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد بداية من هذا اليوم وخلال اليومين القادمين تبقى الأجواء المعتدلة على أغلب مناطق الشمال ، و تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (30-36)مْ، ومابين(37–41)مْ على مناطق الدواخل والجنوب.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الاثنين على شمال غرب ليبيا خاصة من المناطق الممتدة من طرابلس إلى أقصى الساحل الغربي ومناطق جبل نفوسة مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق تصاحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً.