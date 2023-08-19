البيوضي: باتيلي سيرضخ للضغوط الدولية الرامية لتغيير السلطة التنفيذية في طرابلس

أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، سيرضخ للضغوط الدولية التي تدفع باتجاه تغيير السلطة التنفيذية في طرابلس، مشددا على أن تغييرها سيكون قريبا جدا بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “في 22 أغسطس 2023 أي الثلاثاء المقبل، سيقدم عبدالله باتيلي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، وسيتحدث عن الوضع في ليبيا وسيحذر من مخاطر تفاقم الوضع في طرابلس، وأن هذا الوضع الهش بحاجة لسلطة تنفيذية موحدة يقبلها الجميع، مع ضرورة البدء في تنفيذ اتفاقات لجنة 5+5 العسكرية، وسيعلن خطته المستندة على مخرجات ( لجنة 6+6) ومسارها التنفيذي لخارطة الطريق نحو الانتخابات”.

وأضاف “لتعزيز مشاورات المجلسين سيقترح طاولة حوار يجلس فيها (عقيلة صالح بصفته رئيسا لمجلس النواب، ومحمد تكاله بصفته رئيسا لمجلس الدولة، ومحمد المنفي بصفته رئيسا للمجلس الرئاسي، وخليفة حفتر بصفته قائدا عاما للجيش، وعبدالحميد الدبيبة بصفته رئيسا للحكومة وأسامة حماد بصفته رئيسا للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب) للتفاوض حول آليات تشكيل حكومة جديدة تعيد وحدة البلاد”.

وتابع “لن يكون مطروحا للنقاش مسألة دمج الحكومتين، وسينشأ مسارا أمنيا موازيا للأمنيين والعسكريين يتحاور فيه ممثلون للدبيبة ومعارضون له (غربي البلاد) مع ممثلي الجيش، وبالتالي فإن ما يتم الإتفاق عليه بين المسارين هو ما سيتم تنفيذه، باستدعاء حماد والأطراف الفاعلة ضد الحكومة غرب البلاد؛ يكون باتيلي انتقل رسميا للضفة الأخرى مستجيبا لضغوط دولية تدفع باتجاه تغيير السلطة التنفيذية في طرابلس وتغييرها في أقرب الآجال، حيث منتصف سبتمبر يجب أن تعلن لجان الحوار مخرجاتها أو يبدأ المجلسين تطبيق اتفاقهما، أيهما يسبق؟”.