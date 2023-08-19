العلاقي: شلقم دبلوماسي استثنائي انتصر لشعبه

أشاد محمد العلاقي، الخبير القانوني، بحياة وخبرة عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق، اصفا إياه بالدبلوماسي الاستثنائي، وأنه أشهر من جبل على رأسه نار، واصفا من يتهمه بالخيانة بأنه من العوام الذين يخلطون بين الوطن والنظام.

واستشهد “العلاقي” بقصيدة شهيرة لمحمد الفيتوري والتي وصف بها شلقم قائلا “إن المقادير تستثني الرجال وان تشابه البشر الافذاذ والبشر”، متابعا “لكن لكي يعرف الجيل القادم من هو عبد الرحمن شلقم لابأس من القول إنه عبد الرحمن محمد شلقم من مواليد الغريفه بولاية فزان”.

وسرد حياة شلقم قائلا، “تخرج من كلية الصحافه بجامعة القاهرة، وتقلد العديد من المناصب الإدارية ، السياسية، والدبلوماسية لعل اهمها وزارة الخارجيه وسفير ليبيا بايطاليا ومندوب ليبيا بالامم المتحدة اخير رجل مثقف”.

وواصل الإشادة بشلقم، قائلا، “صحفي مرموق، وشاعر، وفنان فوق ذلك دبلوماسي وسياسي محترف اشتغل مع النظام في هذه الوظائف جميعها بكفاءة عاليه جعلته يحظى بمعاملة خاصة شملته بالرعايه من قبل راس النظام”.

وقال “عند تفجر الثورة في 17 فبراير 2011 وامام تصدي النظام للمتظاهرين في طرابلس وبنغازي ومصراته والبيضاء والزنزانة اتصل عبدالرحمن شلقم بالإدارة في ليبيا وأبلغهم بضرورة وقف حمام الدم خاصة بعد الخطاب المتشنج الذي ألقاه القذافي في ميدان الشهداء الذي كان يسمى بميدان الساحة الخضراء”.

وتابع “تشهد على صدق قوله ما دار بينه وبين أبوزيد دوردة في المكالمة الشهيره التي بثت في وسائل الإعلام وأمام تعنت النظام لم يجد المندوب الليبي الا الانحياز لشعبه في سابقة تاريخيه تسجل لصاحبها كأول دبلوماسي ينحاز لشعبه على حساب النظام الذي يشتغل فيه”.

وأضاف “كنت يوم 25 فبراير في بيت أصهاري وكان التلفزيون مفتوح على قناة الجزيرة التي فجأة تحولت إلى نيويورك لنقل كلمة المندوب الليبي فقلت للحاضرين وكنت واقفا انتظر ماذا سيقول إذا كان عبد الرحمن الذي أعرفه وأسمع عنه لابد أن يتخذ موقفا معنا وفعلا كان ذلك كذلك’.

ودافع عنه قائلا، “يعتقد بعض العوام الذين يخلطون بين الوطن والنظام ان عبد الرحمن شلقم خان وطنه وسبب ذلك خلطهم بين النظام السياسي والوطن فما الذي يدفع عبد الرحمن للخيانه فهو اولا يحضى برعاية النظام اكثر من زملائه الوزراء وهو ثانيا ميسور الحال من خلال الوظائف التي تقلدها والمهمات التي اجراها خلال عمله وتقلد في بلاده اهم الوظائف الثقافيه ، والسياسية ، والدبلوماسيه”.

واستطرد، ” هؤلاء يعتقدون للاسف الشديد ان العمل مع النظام هو نوع من الزواج الكاثوليك الذي لا يقبل الانفصال ابدا ان عبد الرحمن المثقف والسياسي والدبلوماسي لم يكن له بد الا الانتصار لشعبه لسببين انه كان شاهدا لما يجري انه حاول ما استطاع ان يوقف نزيف الدم فلم يجد له صدي وذهبت محاولاته ادراج الرياح ممن اخذتهم العزة بالاثم “.

واختتم قائلا، “يقارن بعض العوام موقف مندوب ليبيا بموقف مندون سوريا ويشيدون بموقف الجعفري مندوب سوريا الذي يدافع عن نظام قمعي يرتكب أفظع الجرائم بحق السورين وسجلت أكبر اختراقات لحقوق الإنسان ويقارنون ذلك بموقف عبد الرحمن شلقم الذي معناه نعم يجب الخروج على النظام عندما يخرج عن جادة الصواب ويسرف في انتهاك حقوق مواطنيه بعد إنذاره، وهذا ما فعله مندوب ليبيا الوطني الكبير والذي كان له الدور الأكبر في انتصار ثورة فبراير إلا أنه غير مسؤول عما حدث بعدها لأنه علينا أن نسعى وليس علينا أن ندرك النجاح”.